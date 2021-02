"Ich habe einfach geschossen, plötzlich schrien alle und sprangen auf mich", erzählte der kanadische Eishockey-Superstar, nachdem er den Gastgebern am 28. Februar 2010 das perfekte Ende der Winterspiele in Vancouver beschert hatte.

Mit seinem goldenen Schuss nach 7:40 Minuten in der Verlängerung im Finalkrimi gegen die USA erfüllte der damals 22-Jährige seinen 34 Millionen Landsleuten und sich selbst den größten Traum. "Von so einer Gelegenheit habe ich als Kind tausendmal geträumt", sagte Crosby, der spätestens mit dem Treffer zum 3:2 von "Sid the Kid" zum Volkshelden geworden war.