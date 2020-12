Später wählten die Canadiens zwei Zeilen aus "In Flanders Fields" zu ihrem Motto: "To you from failing hands we throw the torch. Be yours to hold it high." Übersetzt: "Aus sinkender Hand werfen wir euch die Fackel zu, an euch ist's, sie hochzuhalten." Der Spruch prangt heute noch an der Kabinenwand, er war vor einigen Jahren auf die Innenseite der Trikotkragen gestickt, selbstverständlich englisch und französisch - schließlich wurde die frankophone Gemeinschaft in Montreal "Les Canadiens" genannt.