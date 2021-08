bis 31. August) bestanden. Gegen den zweiten Gruppengegner Dänemark gab es einen 4:3 (1:0, 0:1, 3:1, 0:1)-Erfolg nach Penaltyschießen. Kapitänin Julia Zorn, Marie Delebre und Carina Strobel erzielten die Treffer der DEB-Auswahl in der regulären Spielzeit, ehe Zorn der entscheidende Treffer im Penaltyschießen gelang.

Vor der Partie befand sich die Mannschaft um Trainer Thomas Schädler fünf Tage in Calgary in Einzel-Quarantäne und konnte in Kanada nur eine gemeinsame Trainingseinheit bestreiten.

Eishockey DEG-Verteidiger Zanetti fällt weiterhin aus VOR 16 STUNDEN

Die deutschen Eishockey-Frauen starten am Samstag mit der Partie gegen Ungarn in die WM, die ursprünglich im April in den kanadischen Städten Halifax und Truro hatte stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese erst verschoben und später abgesagt, ehe das Turnier Ende August in der Olympia-Stadt von 1988 neu angesetzt wurde.

Eishockey Tampa-Meistertrainer Cooper coacht Kanada bei Olympia VOR 16 STUNDEN