Und die Stimmung passt dazu. "Wir sind heiß aufs Eis", sagte Verteidigerin Tanja Eisenschmid vor dem Auftaktspiel am Donnerstag (15.30 Uhr/MagentaSport) gegen Ungarn in Frederikshavn MagentaSport.

Selbstbewusst geht die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ins Turnier (bis 4. September). "Unser Ziel ist in jedem Fall das Viertelfinale", betonte Eisenschmid - auch wenn sich der Kader an einigen Stellen verändert hat.

Ad

"Es sind sehr große Persönlichkeiten aus der Mannschaft gegangen. Natürlich hat sich dadurch auch die Dynamik und die Atmosphäre verändert", sagte die 29-Jährige: "Aber die jungen Spielerinnen bringen gerade so einen guten Schwung mit rein."

Eishockey Eishockey: U20 trifft im WM-Viertelfinale auf Finnland VOR EINER STUNDE

Das DEB-Team hat beiden Vorbereitungsspiele in Füssen gegen Ungarn gewonnen (1:0 und 2:1). Der Gegner ist laut Eisenschmid "schlagbar", das gelte in der Gruppe B auch für Schweden (Samstag) und Dänemark (Dienstag). Tschechien (Montag) sei dagegen "stark". Gegen die Tschechinnen gelang allerdings am Dienstag bei der Generalprobe ein 3:2-Erfolg.

Eishockey DEL: Torjäger Puempel fehlt Augsburg monatelang VOR EINEM TAG