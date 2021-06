"Das mit dem Vertrag war eine Riesensache. Mein Ziel ist es, es ins Team zu schaffen", sagte der 19-Jährige, der in Chicago einen Einstiegsvertrag ("entry level contract") über drei Jahre unterschrieben hat. Reichel sieht allerdings noch Verbesserungsbedarf: "Ich muss stärker werden und ein paar Kilo zunehmen." Die Liga sei viel härter und das Spielfeld kleiner, darauf müsse man sich vorbereiten.

Die vergangene WM im lettischen Riga bewertet Reichel positiv. "Es war eine große Erfahrung für mich und ein großes Turnier für Deutschland", sagte Reichel, der bei der WM in neun Einsätzen auf sechs Scorerpunkte (zwei Tore, vier Assists) kam. Deutschland war bis ins Halbfinale vorgestoßen.

Der ehemalige Spieler der Eisbären Berlin blickt daher zuversichtlich in die Zukunft des deutschen Eishockeys. "Es ist schön zu sehen, dass Deutschland über die vergangenen Jahre immer besser geworden ist", sagte der Stürmer.

Reichel war von Chicago im NHL-Draft 2020 an Position 17 ausgewählt worden, spielte aber in der abgelaufenen Saison noch für die Eisbären in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). In insgesamt 89 DEL-Partien verbuchte der Linksschütze 24 Treffer sowie 32 Torvorlagen.

