Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm bezwang in Helsinki den Olympiadritten Slowakei, der Deutschland im Februar bereits in der ersten K.o.-Runde in Peking nach Hause geschickt hatte, mit 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

Matthias Plachta (22.) und Leo Pföderl (27.) erzielten vor 4387 Zuschauern in der altehrwürdigen "Helsingin Jäähalli" die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die zum Auftakt am Freitag trotz beherzten Kampfes 3:5 gegen Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada verloren hatte. Kristian Pospisil (32.) traf für die Slowakei, die im ersten Spiel Frankreich 4:2 geschlagen hatte.

Für Deutschland geht es am Montag (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) gegen Russland-Nachrücker Frankreich weiter. Weitere DEB-Gegner in der Gruppe A sind Dänemark (19. Mai/15.20), Italien (20. Mai/15.20), Kasachstan (22. Mai/15.20) und die Schweiz (24. Mai/11.20/alle Sport1 und MagentaSport). Die besten vier Teams der Achtergruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale (26. Mai).

