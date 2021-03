Publiziert 09/03/2021 Am 20:13 GMT

Die Rheinländer kassierten in der Nord-Gruppe gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) ihre vierte Pleite in Serie und fielen hinter den neuen Tabellenvierten Iserlohn Roosters vorerst aus den Play-off-Rängen. Bremerhaven hingegen festigte durch seinen fünften Erfolg in den vergangenen sechs Begegnungen seinen zweiten Rang hinter dem souveränen Spitzenreitner Eisbärren Berlin.

Düsseldorf konnte auch eine zweimalige Führung nicht zur Umkehr des Negativtrends nutzen. Für Bremerhaven stellte der Kanadier Tye McGinn nach dem zweiten Gäste-Ausgleich mit seinen Saisontoren drei und vier Toren die Weichen auf Sieg.

