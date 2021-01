"Wir hatten zu Beginn der Zusammenarbeit mit Pavel, Mike und Axel einen Neuanfang ausgerufen", sagte Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp. Mit dem Titelgewinn 2019, einem zweiten Platz nach der Hauptrunde in der abgebrochenen Saison 2020 sowie einem vielversprechenden Start in die Corona-Spielzeit 2020/21 sei es ihnen "auf Anhieb gelungen, sportliche Erfolge zu feiern", so Hopp weiter. Man befinde sich auf einem guten Weg, "wir haben in der Zukunft noch einiges vor."