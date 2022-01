Die Maßnahme betreffe "die gesamte Mannschaft, inklusive des Trainer- und Betreuerstabs", das teilte der Klub am Donnerstag mit.

Die für Freitag und Sonntag geplanten Spiele gegen die Krefeld Pinguine und die Augsburger Panther müssen damit zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Den betroffenen Personen gehe es den Umständen entsprechend gut, die genaue Zahl der Coronafälle nannten die Grizzlys nicht.

Der Spielplan der DEL wird in diesen Tagen massiv durcheinandergewirbelt. Erst am Dienstag hatten sich Red Bull München und die Iserlohn Roosters in Isolation begeben müssen.

