Der 32-Jährige kommt von den Black Wings Linz und unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende.

In 48 Hauptrundenspielen in der österreichischen Liga gelangen Gregorc für Linz drei Tore und zwölf Assists. Für sein Heimatland nahm er 2014 und 2018 an den Olympischen Winterspielen teil.

Wegen eines Corona-Ausbruchs hatten die Panther zuletzt drei Partien in Folge absagen müssen. Am vergangenen Mittwoch meldete der Klub acht neue Fälle, zu diesem Zeitpunkt standen nur vier Feldspieler zur Verfügung.

