Das teilte der AEV am Samstag mit. Der 29-Jährige kommt von Fehervar AV19 aus der ICEHL zu den Fuggerstädtern und erhält einen Vertrag bis Saisonende.

Bereits in der Saison 2019/20 kam Östlund in der DEL in elf Partien für die Krefeld Pinguine zum Einsatz.

Ad

Eishockey NHL: Sturm mit Torvorlage bei Minnesota-Kantersieg VOR 2 STUNDEN

Eishockey DEL: München ringt Berlin in der Overtime nieder VOR 13 STUNDEN