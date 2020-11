Der Verteidiger hat sich entschlossen, mit seiner Familie in seiner Heimat Kanada zu bleiben und vorerst nicht nach Deutschland zurückzukehren.

"Meine Frau hat eine berufliche Karrierechance erhalten, die sie nicht ablehnen konnte und auch unsere Kinder haben sich in Kanada wieder gut eingelebt. Speziell in Zeiten der Pandemie wollen wir vorerst als Familie zusammen in Kanada bleiben und uns nicht räumlich trennen", sagte McNeill.