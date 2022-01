Nach mehreren positiven Coronatests habe das Gesundheitsamt eine Quarantäne für einen Großteil der Mannschaft angeordnet, sodass derzeit nur zehn Feldspieler und kein Torhüter einsatzfähig sind.

Demnach stehe dem abstiegsbedrohten Klub "keine spielfähige Mannschaft zur Verfügung". Wie lange die Steelers nun pausieren müssen und wann die Partie nachgeholt werden wird, steht noch nicht fest.

Damit wird der Spielplan der DEL weiter massiv durcheinandergewirbelt. Erst am Dienstag hatten sich Red Bull München und die Iserlohn Roosters in Isolation begeben müssen, am Donnerstag folgte der letztjährige Vizemeister Grizzlys Wolfsburg.

