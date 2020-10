"Wenn das auch noch wegfallen sollte, wäre das ein richtiger Genickschlag", sagte Tripcke dem Sport-Informations-Dienst (SID), nachdem die Liga den Saisonbeginn am Freitag erneut verschoben hatte.

Der 13. November war als Starttermin vorgesehen, schon der ursprünglich geplante Auftakt am 18. September konnte aufgrund der wirtschaftlichen Probleme durch die Coronakrise nicht gehalten werden. "Wir haben alle keinen Spaß daran, die Saison nochmal zu verschieben. Aber die Vernunft gebietet das halt", sagte Tripcke: "Vernunft kommt vor Spaß."

Es ist derzeit vorgesehen, in der zweiten Dezemberhälfte loszulegen. Dies biete auch die Möglichkeit, "mit einer verkürzten Saison Kosten zu reduzieren", so Tripcke. In diesem Fall werde es wegen der knappen Zeit zwar "eng für Play-offs", aber die Frage nach dem Modus sei ohnehin "ein Luxusproblem. Wir wollen und müssen flexibel sein."