Bei einer Gesellschafterversammlung am vergangenen Montag in Frankfurt/Main hatte die DEL beschlossen, die Saison nur dann wie geplant am 13. November zu starten, wenn es bis zum 2. Oktober verbindliche Zusagen für finanzielle Hilfen gibt. Hintergrund ist die bundesweite Regelung für eine maximal 20-prozentige Auslastung der Hallen bei Sportevents, die die DEL-Klubs in arge Existenznot bringt.