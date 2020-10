Der Ligastart wurde wegen der Zuschauerbeschränkungen als Folge der Coronakrise bereits zweimal verschoben. Derzeit ist angedacht, dass es Mitte Dezember losgeht. Wegen der schwierigen Lage übte Tripcke erneut Kritik an der Politik: "Wir haben für sechsstellige Summen Hygienekonzepte entwickelt, an denen die Gesundheitsämter den Klubs informell bis zu 70 Prozent Auslastung zugestanden hätten", so Tripcke, "doch die Politik hat nicht mitgezogen, obwohl die Konzepte funktionieren und bislang in Europa in letzter Zeit keine Sportveranstaltung als Superspreader-Event bekannt wurde."