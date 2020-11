Die Nürnberg Ice Tigers holten Stürmer Eric Cornel und trennten sich von Will Acton, die Iserlohn Roosters engagierten Joe Whitney.

Iserlohn band Flügelstürmer Whitney ebenfalls für die neue Saison. Der US-Amerikaner spielte zuletzt in der schwedischen Eliteliga SHL für den Linköping HC. Der 32-Jährige hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL fünf Spiele für die New Jersey Devils gemacht.