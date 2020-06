DEL: Düsseldorfer EG vereinbart Gehaltsreduzierungen

Profis, Trainer und Management des achtmaligen deutschen Eishockey-Meisters Düsseldorfer EG haben sich auf interne Gehaltsreduzierungen geeinigt und damit einen wichtigen Schritt in Richtung DEL-Lizenz gemacht. Wie der Traditionsklub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mitteilte, werde "rund ein Viertel der vertraglich vereinbarten Gehälter von einer garantierten in eine...

Die DEL hat die Einwilligung der Spieler für einen 25-prozentigen Gehaltsverzicht mit der Lizenzierung der Klubs für die kommende Saison verknüpft. Das umstrittene 75/25-Modell sieht vor, dass ein Viertel des vertraglich vereinbarten Gehalts zunächst nicht ausgezahlt wird, sondern nur dann, wenn der Klub trotz Coronakrise die Einnahmen der Vorsaison erreichen sollte. Zudem wurde das Nettogehalt in der spielfreien Zeit auf 2900 Euro gedeckelt.

"Diese Einigung ist ein wichtiger und notwendiger Baustein und ein Zeichen der Solidarität, damit die DEG diese unverschuldete Notlage überstehen kann", sagte DEG-Geschäftsführer Stefan Adam: "Alle Beteiligten sind sich der Ernsthaftigkeit der Situation und ihrer Verantwortung bewusst. Deshalb haben jetzt auch alle Seiten ihren Beitrag geleistet. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken!"

Die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) soll am 18. September beginnen.

