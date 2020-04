DEL: Düsseldorfer EG verpflichtet Mathias From

Der 22-Jährige wechselt vom schwedischen Zweitligisten Modo Hockey zur DEG und erhält einen Vertrag bis 2021. In der vergangenen Saison erzielte From in 49 Spielen 12 Tore und bereitete 13 Treffer vor.

"Mathias verfügt über einen guten Schuss und versteht es, vom Gegner die Scheibe zu erkämpfen und Chancen zu kreieren. Aufgrund seines jungen Alters steht er noch am Anfang seiner Entwicklung", sagte Nikolaus Mondt, Sportlicher Leiter der DEG.