Der 30-jährige US-Amerikaner erhält einen Einjahresvertrag. Das teilte der achtmalige deutsche Meister am Mittwoch mit. Erfahrungen in der DEL hat D?Amigo in 100 Spielen (29 Tore, 38 Vorlagen) für den ERC Ingolstadt gesammelt.

