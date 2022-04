Die Berliner gewannen am Donnerstagabend auch das dritte Spiel der Serie "best of five" gegen die Kölner Haie mit 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) und zogen in die Runde der letzten Vier ein.

Der Hauptrundendritte Grizzlys Wolfsburg und der achtmalige deutsche Meister Adler Mannheim verpassten derweil die vorzeitige Entscheidung. Beim 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven kassierte Wolfsburg die erste Niederlage der Serie. Mannheim verpasste den dritten Sieg durch ein 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) bei den Straubing Tigers.

Auch Red Bull München trennt nur noch ein Sieg vom Halbfinale. Gegen die Düsseldorfer EG gewannen die Münchner mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) und liegen in der Serie nun mit 2:1 vorn.

