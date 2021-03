Publiziert 07/03/2021 Am 18:44 GMT

Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin besiegte am Sonntag die Iserlohn Roosters mit 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) und führt die Tabelle mit 46 Punkten nach 22 Spielen klar an. Berlins Zach Boychuk trug sich zweimal in die Torschützenliste ein.

Die Krefeld Pinguine landeten im Derby gegen die Düsseldorfer EG indes einen Überraschungserfolg. Das klare Schlusslicht im Norden setzte sich mit 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) durch und feierte seinen ersten Heimsieg der Saison. Für die DEG (31 Punkte) gerät die Teilnahme an den Play-offs nach der dritten Niederlage in Folge zunehmend in Gefahr.

