Der 26 Jahre alte Center wechselt von den Ontario Reign aus der nordamerikanischen AHL in die Hauptstadt und unterschrieb einen Einjahresvertrag. Für das Farmteam der NHL-Franchise Los Angeles Kings hatte Byron in der abgelaufenen Saison in 17 Partien zwölf Scorerpunkte erzielt.

"Der Kontakt zu Blaine entstand über unsere Kooperation mit den LA Kings", sagte Eisbären-Sportdirektor Stephane Richer: "Schon vor zwei Jahren ist er mir das erste Mal positiv aufgefallen. Er ist ein sehr guter Offensivspieler, der unseren Angriff noch einmal verstärken wird."

Byron war 2013 vom fünfmaligen Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins an Position 179 gedraftet worden. In der NHL stand er jedoch nie auf dem Eis. Insgesamt absolvierte Byron 153 Spiele in der AHL, in denen ihm 37 Tore und 47 Vorlagen gelangen.

