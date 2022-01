Der erfahrene Stürmer wechselt vom finnischen Erstligisten Saimaan Pallo zu den Rheinländern und unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende.

Andrej Bires verlässt das Team von Chefcoach Uwe Krupp hingegen. Der Slowake schließt sich Bad Nauheim aus der DEL2 an. Der 28-Jährige kam in der laufenden Saison in 19 Spielen zum Einsatz und legte dabei vier Treffer auf.

