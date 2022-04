Der achtmalige deutsche Meister, der seit 20 Jahren auf den nächsten Titel wartet, verteidigte am Sonntag erfolgreich Platz zehn vor den Augsburger Panthern. Den Haien reichte ein 1:0 nach Verlängerung (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) gegen den ERC Ingolstadt zum Einzug in die Pre-Play-offs.

"Das war kein Spiel für schwache Nerven", sagte Haie-Cheftrainer Uwe Krupp bei MagentaSport: "Ich freue mich, dass wir weiterspielen können. So wie wir uns präsentieren, ist die Reise noch nicht vorbei." Landon Ferraro traf in der zweiten Minute der Overtime zum Sieg der Kölner, die bereits mit dem Erreichen der Verlängerung nach torlosen 60 Minuten unter lautem Jubel ihrer Fans das Ticket für die Pre-Play-offs gebucht hatten.

Dort treffen sie erneut auf die Oberbayern. In der ersten Partie am Dienstag hat Köln Heimrecht, das zweite Spiel (7. April) der Best-of-Three-Serie findet ebenso in Ingolstadt statt wie das mögliche Entscheidungsspiel (8. April). In der zweiten Begegnung der Pre-Play-off-Runde spielen die Nürnberg Ice Tigers und die Düsseldorfer EG um einen Platz im Viertelfinale.

Dort sind die Fischtown Pinguins Bremerhaven bereits angekommen - als Sechster der Vorrunde sicherten sie sich den letzten Play-off-Platz nach einem 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) bei den Grizzlys Wolfsburg. Auch dieses Duell wird es in der Endrunde (ab 10. April) erneut geben.

Der Titelverteidiger Eisbären Berlin (5:1 gegen Bietigheim Steelers) stand schon länger als Vorrundensieger fest, Red Bull München (5:0 gegen die Iserlohn Roosters) sicherte sich Platz zwei vor Wolfsburg. Die Krefeld Pinguine gewannen ihr vorerst letztes DEL-Spiel gegen die Adler Mannheim nach Verlängerung mit 3:2, wollen aber gegen den Abstieg klagen.

Die DEL-Endrunde in der Übersicht:

Pre-Play-offs (Best of three, 5. 7. und 8. April):

ERC Ingolstadt (7.) - Kölner Haie (10.)

Nürnberg Ice Tigers (8.) - Düsseldorfer EG (9.)

Play-offs, Viertelfinale (Best of five, ab 10. April):

Eisbären Berlin (1.) - Letztplatzierter Sieger der Pre-Play-offs

EHC Red Bull München (2.) - Bestplatzierter Sieger der Pre-Play-offs

Grizzlys (3.) - Fischtown Pinguins Bremerhaven (6.)

Straubing Tigers (4.) - Adler Mannheim (5.)

