Der achtmalige Meister kassierte am Montag gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) seine vierte Niederlage in Folge in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und verliert die direkten Play-off-Ränge zunehmend aus den Augen. Bremerhaven hingegen übernahm zunächst Platz vier.

Alex Friesen (26.) und Dominik Uher (29.) brachten die Gäste in Führung, Julian Chrobot (35.) verkürzte noch im Mitteldrittel. Ziga Jeglic (53.) und erneut Uher (54.) machten aber alles klar.

