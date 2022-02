Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Ziel sei es, die Coronaschutzverordnung des Landes auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen.

"Die Voraussetzungen in der größten Eishockey-Arena Europas mit einer Belüftung, welche ein Haie-Heimspiel mit einer Open-Air-Veranstaltung vergleichbar macht, all unsere bewährten und bewiesenermaßen erfolgreichen Maßnahmen, die nachweislich hohe Bereitschaft und Disziplin unserer Fans sowie die Entwicklung der letzten Wochen, die eine Überlastung des Gesundheitssystem nicht erwarten lässt, bringen uns dazu, die Verordnung prüfen zu lassen", so Haie-Geschäftsführer Philipp Walter.

Derzeit erlaube die Coronaschutzverordnung eine Zuschauerzahl von 4000, was ein Auslastung von 21 Prozent bedeute. "Wir halten es für absolut vertretbar, deutlich mehr Fans in die Arena zu lassen", so Walter weiter.

