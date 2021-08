Wie die Haie am Mittwoch bekannt gaben, sind beim ersten Spiel gegen die Grizzlys Wolfsburg am 10. September 9300 Zuschauer zugelassen. In Krefeld sind es in den ersten beiden Partien gegen die Düsseldorfer EG und die Haie bis zu 5000.

"Eishockey ohne Fans macht keinen Sinn. Wir alle wollen zurück zur Normalität und mit 9300 Fans machen wir einen großen Schritt in die richtige Richtung", sagte Haie-Kapitän Moritz Müller.

In beiden Arenen herrscht die 3G-Regel (Geimpfte, Genesene, Getestete). Ausnahmen sind Schüler, die ihren Schülerausweis vorzeigen müssen, um Einlass zu erhalten. Sie werden in den Schulen regelmäßig getestet.

