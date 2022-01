"Es ist absolut peinlich, wie leicht in dieser Liga gefallen wird. Wir müssen diese Scheiße bereinigen. Es ruiniert das ganze Spiel. Es treibt mich in den Wahnsinn", sagte Tom Rowe (65) nach dem 3:6 seiner Mannschaft am Sonntag gegen die Schwenninger Wild Wings.

Der NHL-erfahrene Coach, der seinen Vertrag in Nürnberg gerade bis 2024 verlängert hat, machte mit seiner Kritik auch vor seiner Mannschaft nicht halt. "Wir hatten einen Spieler, der das getan hat", berichtete Rowe. Vor dem Schlussabschnitt gegen Schwenningen habe er seiner Mannschaft gesagt: "Wenn ich irgendjemanden sehe, der leicht hinfällt, dann belege ich ihn selbst mit einer Geldstrafe. So spielt man dieses Spiel nicht."

Rowe forderte seine DEL-Kollegen auf, mit ihm gegen Schwalben vorzugehen. "Es liegt an den Trainern. Jeder Coach muss sich mit diesen Spielern treffen und sagen, 'lass es sein', denn es ist lächerlich. Es widert mich so an, wie manche Spieler fallen."

