Der 28 Jahre alte US-Amerikaner kommt vom schwedischen Erstligisten Linköping HC bis zum Saisonende zum Tabellenzweiten.

Matteau, 2012 in der NHL-Draft immerhin in der ersten Runde als 29. Pick ausgewählt, konnte sich in der nordamerikanischen Eliteklasse nicht durchsetzen. In sieben Jahren spielte er dort für fünf Klubs und kam auf 92 Einsätze (sechs Tore, fünf Assists).

Ad

Eishockey NHL: Stützle trifft für Ottawa Senators VOR 4 STUNDEN

Eishockey DEL: Ingolstadt verlängert mit Topscorer Stachowiak VOR 17 STUNDEN