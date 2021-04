Dies teilten die Schanzer am Donnerstag mit. In 25 Partien steuerte der 31-Jährige in der laufenden Spielzeit 22 Scorerpunkte bei. Bereits am Mittwoch hatten die Ingolstädter Topscorer Wayne Simpson für eine weitere Saison an sich gebunden.

Eishockey DEL2 beendet Hauptrunde wegen Coronafällen vorzeitig - Play-offs sollen stattfinden VOR 2 STUNDEN

Eishockey Eishockey-Frauen verlieren zweiten Test gegen Österreich VOR 8 STUNDEN