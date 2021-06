Publiziert 02/06/2021 Am 08:23 GMT

Der 26 Jahre alte Angreifer wechselt vom Ligakonkurrenten Straubing Tigers an den Seilersee. Das gaben die Roosters am Mittwoch bekannt. Ziegler spielte sechsmal für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) und absolvierte insgesamt 317 Partien in der DEL.

Eishockey Eishockey: Sturm bleibt Co-Trainer in Los Angeles VOR 3 STUNDEN

Eishockey "Raus mit den Emotionen": Söderholm freut sich auf Viertelfinale gegen die Schweiz VOR 4 STUNDEN