Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Barta geht damit in seine sechste Saison für die Rot-Gelben und soll nach seiner aktiven Karriere in das Trainerteam der DEG eingebunden werden.

"Es ist toll, dass Alex uns als Kapitän der Mannschaft erhalten bleibt. Seine Führungsqualitäten und seine Erfahrung sind neben seinen immer noch sehr guten Leistungen auf dem Eis extrem wichtig für uns. Außerdem freue ich mich sehr, dass Alex auch nach der aktiven Karriere bei der DEG bleiben wird", sagte DEG-Sportdirektor Niki Mondt.

Alexander Barta war im Sommer 2016 nach Düsseldorf gewechselt. Insgesamt kommt der 38-Jährige auf 884 DEL-Spiele und 217 Tore. In der vergangenen Saison hatte Barta mit der DEG die DEL-Play-offs verpasst.

