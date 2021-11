Das gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag bekannt. Nach Informationen der Rheinischen Post wechselt der gebürtige Duisburger, der bereits in der Jugend in Krefeld spielte, zum Ligakonkurrenten Iserlohn Roosters.

"Wir haben viele Gespräche mit Martin geführt, nachdem er den Wunsch geäußert hatte, eine neue Herausforderung zu suchen. Letztlich haben sich beide Parteien darauf verständigt, den Vertrag einvernehmlich aufzulösen", sagte Geschäftsführer Sergey Saveljev.

Schymainski war in Krefeld ein Publikumsliebling, seit 2012 spielte er in der DEL für die Pinguine. Entgegen anders lautender Meldungen seien keine weiteren Abgänge geplant, teilte der Verein mit. "Auch die wirtschaftliche Gesamtsituation" sei "unverändert stabil".

