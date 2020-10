Das teilten die Haie am Mittwoch mit. Sobald der Trainingsbetrieb der Rheinländer startet, soll Müller nach Köln zurückkehren. "Ich danke den Kassel Huskies für die Möglichkeit, mich für den Saisonstart in Köln sowie den Deutschland Cup fit zu halten", sagte der 33 Jahre alte Müller.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hatte ihren Saisonstart wegen der wirtschaftlichen Probleme durch die Zuschauerbeschränkungen zuletzt zum zweiten Mal verschoben. Derzeit hofft die Liga auf einen Beginn in der zweiten Dezemberhälfte. Die DEL2 hingegen will bereits am 6. November starten, da die Kosten deutlich geringer sind.