Publiziert 04/07/2021 Am 10:33 GMT

Das Duell der Kölner Haie mit Adler Mannheim soll nun am Neujahrstag 2022 im RheinEnergie-Stadion in Köln steigen. Das teilten die Gastgeber am Sonntag mit.

"Der DEL-Klassiker gegen Mannheim an Neujahr in einem verantwortungsvollen Rahmen wird ein tolles Eishockey-Fest sein", sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter. Bereits erworbene Tickets für das verlegte Spiel behalten ihre Gültigkeit.

Eishockey NHL: Meister Tampa fehlt nur noch ein Sieg GESTERN AM 05:41

Das Winter Game findet seit 2013 alle zwei Jahre statt. Durch die Absage liegen zwischen der vierten und fünften Auflage drei Jahre. Auch 2019 wurde im Stadion des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln gespielt.

Eishockey NHL: Canadiens nach 28 Jahren wieder im Stanley-Cup-Finale GESTERN AM 05:41