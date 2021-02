"Momentan läuft es ganz gut. Es sieht aus, dass alle Klubs über die Saison kommen", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke in einer virtuellen Pressekonferenz am Freitag.

Mit der Rückkehr der Fans noch in dieser Saison rechnet die DEL nicht - trotz des gemeinsam von Sport, Kultur und Wissenschaft am Montag vorgestellten Konzepts. "Wir hoffen natürlich immer, aber wir rechnen nicht damit", sagte Tripcke. Wichtiger sei ohnehin eine Perspektive mit Zuschauern in der nächsten Saison, damit man eine "bessere Grundlage für die Lizenzprüfung" habe.