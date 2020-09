NHL: Islanders feiern ersten Sieg in der Halbfinal-Serie

Bokk war 2018 im Draft der nordamerikanischen Profiliga NHL in der ersten Runde von den St. Louis Blues ausgewählt worden, 2019 wurde er zu den Hurricanes getradet. In Schweden spielte Bokk zuletzt - wie auch jetzt in Krefeld - auf Leihbasis.