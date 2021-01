Das gab der Tabellenletzte der Gruppe Nord am Freitag wenige Stunden vor dem Auswärtsspiel bei den Iserlohn Roosters bekannt.

Der 37-jährige Lette war im November zum Cheftrainer befördert worden, weil der Kanadier Glen Hanlon offiziell aus privaten Gründen noch vor dem Saisonstart inmitten chaotischer Zustände in Krefeld das Handtuch geworfen hatte. Unter Svarinskis verloren die Pinguine als erster Klub in der DEL-Geschichte ihre ersten neun Saisonspiele.

In den nächsten beiden Partien in Iserlohn und am Sonntag (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Kölner Haie wird Co-Trainer Boris Blank zusammen mit Torwarttrainer Igor Gross die Mannschaft betreuen.