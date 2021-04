Das teilte das abgeschlagene Schlusslicht der Nord-Gruppe, das sich nicht mehr für die Play-offs qualifizieren kann, am Dienstag mit. Beide Spieler hätten aus verschiedenen Gründen um die vorzeitige Freistellung vom Trainings- und Spielbetrieb gebeten, hieß es weiter.

Karsums, der erst im Dezember aus der KHL zu den Seidenstädtern gewechselt war, hatte sich vergangene Woche verletzt und will seine Verletzung in der lettischen Heimat behandeln zu lassen. Der 27 Jahre alte Russe Petrakow nannte unter anderem die anhaltende heftige Kritik an seiner Person, teils massiv unterhalb der Gürtellinie und des Vertretbaren, in sozialen Netzwerken als Grund.

