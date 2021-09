Dies teilte sein Verein in der Nacht mit. Demnach sei der 28-Jährige in der Krefelder Innenstadt von jungen Erwachsenen aus seinem Auto gelockt und nach einem kurzen Wortgefecht ohne Vorwarnung im Gesicht verletzt worden. Nach den Tätern werde gefahndet.

Kurz zuvor war Lessio an gleicher Stelle in einen Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin verwickelt. Einen Zusammenhang zwischen dem Unfall und dem tätlichen Angriff konnte die Polizei nach Vereinsangaben allerdings nicht feststellen. Lessio wurde noch am Abend wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Ob und wie lange der Topscorer den Pinguinen fehlen wird, ließ der Verein zunächst offen.

