Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross gewann gegen Schlusslicht Nürnberg Ice Tigers mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) und baute die Tabellenführung nach dem siebten Erfolg in Folge in der Süd-Gruppe auf elf Punkte aus. Bereits vergangene Woche hatte Mannheim in Nürnberg gesiegt (4:3).