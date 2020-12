Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross bezwang die Straubing Tigers in einer intensiven Begegnung mit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) und löste die Schwenninger Wild Wings an der Tabellenspitze der Gruppe Süd wieder ab.

Die Saison wird nach zweimaliger Verschiebung aufgrund der Corona-Pandemie in zwei regionalen Gruppen gespielt, um die Reisekosten und die Gefahr von Ansteckungen zu verringern. Statt 52 Spielen kommt jeder Klub im Idealfall auf 38 Partien, wenn Spielabsagen wegen Coronafällen ausbleiben. Die Play-offs werden nicht wie üblich im Modus "best of seven", sondern in maximal drei Begegnungen pro Runde ausgetragen.