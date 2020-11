MacWilliam ist in der nordamerikanischen Profiliga NHL zwölfmal für die Toronto Maple Leafs aufgelaufen. "Der MagentaSport Cup bietet die perfekte Möglichkeit für einen Tryout. Die Bereitschaft von Andrew, auf Tryout-Basis nach München zu kommen, war sehr groß", sagte Red-Bulls-Trainer Don Jackson.

Der dreimalige Meister München war am Donnerstag mit einem 3:2 bei den Adlern Mannheim ins Turnier gestartet. Am MagentaSport Cup nehmen acht der 14 DEL-Klubs teil. Es ist ein Testlauf für den Liga-Alltag in Coronazeiten.