Der dreimalige Meister setzte sich am Sonntag mit Mühe bei den Krefeld Pinguinen mit 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung durch und steht vorerst mit 21 Punkten an der Tabellenspitze.

Die Mannschaft von Chefcoach Don Jackson tat sich zunächst schwer und blieb gegen den Abstiegskandidaten im ersten Drittel trotz 15:1 Torschüssen ohne Treffer. Arturs Kulda (30.) und Alexander Bergström (44.) trafen für Krefeld, Nationalspieler Frederik Tiffels (36.) glich zwischenzeitig aus. Austin Ortega (49.) rettete die Münchner zuerst in die Overtime und sorgte dann für den entscheidenden Treffer (65.).

Die DEL gab unterdessen Entwarnung bezüglich des verletzten Schiedsrichters Andreas Kowert. Der Linesman, der nach einem Zusammenprall am Samstag mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht worden war, sei wieder zu Hause und werde in der Neurologie am Montag zur Kontrolle erneut untersucht. Kowert war bei der 0:2-Niederlage der Adler Mannheim bei den Iserlohn Roosters mit Stürmer Matthias Plachta zusammengeprallt.

