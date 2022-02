Der dreimalige deutsche Meister verlor am Dienstagabend in einem Nachholspiel gegen die Straubing Tigers mit 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) und rutschte in der Tabelle auf Rang sechs ab. Straubing hingegen feierte den insgesamt 18. Saisonsieg und verkürzte den Rückstand zu den Münchnern auf nur noch zwei Zähler.

Ian Scheid (14.) und Sandro Schönberger (16.) trafen für Straubing. Bereits im letzten Ligaspiel vor der Olympiapause gegen Meister Eisbären Berlin gab es für die Münchner eine 1:3-Pleite.

Ad

Olympia - Eishockey Bittere Erkenntnis: Das ist die große Schwäche bei Deutschland VOR EINER STUNDE

Am Freitag (ab 19.30 Uhr) gastieren die Münchner zu einem weiteren Nachholspiel bei den Kölner Haien, die am Dienstag den Vertrag mit ihrem Trainer Uwe Krupp langfristig verlängert haben.

Eishockey Haie verlängern mit Krupp langfristig VOR 4 STUNDEN