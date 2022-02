Das Team von Don Jackson gewann in einem von vier Nachholspielen am Freitag in der Domstadt mit 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) und ist zunächst Tabellensechster.

Köln, das in der von Spielverlegungen geprägten Saison bereits 43 Partien und damit die meisten aller Klubs absolviert hat, belegt nur den enttäuschenden zehnten Rang.

Ad

Die Grizzlys Wolfsburg kassierten ein 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) bei den Straubing Tigers und verloren ihren zweiten Tabellenplatz an die spielfreien Adler Mannheim. In den weiteren Begegnungen gewannen die Nürnberg Ice Tigers bei den Iserlohn Roosters nach Verlängerung 5:4 (0:1, 2:1, 2:2, 1:0), Schlusslicht Bietigheim Steelers siegte im Kellerduell bei den Schwenninger Wild Wings mit 5:3 (2:1, 1:2, 2:0).

Olympia - Eishockey How to Hockey - Handgelenk- und Schlagschuss: Die beste Technik VOR 19 MINUTEN

Drei Tage nach dem enttäuschend frühen Olympia-Aus der deutschen Eishockey-Mannschaft waren bereits einige Nationalspieler wieder auf dem Eis, darunter DEB-Kapitän Moritz Müller bei Köln. Die Rheinländer hatten ihrer Niederlagenserie zum Trotz erst am Dienstag den Vertrag mit dem früheren Bundestrainer Uwe Krupp langfristig verlängert.

Wie am Freitag verkündet wurde, steigt in dieser Saison nur eine Mannschaft ab. Darauf einigten sich die Verantwortlichen der DEL und der DEL2. Wegen der Corona-Auswirkungen mit Spielverlegungen und Geisterspielen hatten mehrere DEL-Klubs gar eine Aussetzung des Abstiegs gefordert.

Olympia - Eishockey Hockey-Analyse von Ehelechner: Schweden verpasst Entscheidung VOR EINER STUNDE