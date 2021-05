Publiziert 02/05/2021 Am 08:44 GMT

Der dreimalige Meister sicherte sich die Dienste des US-Amerikaners Austin Ortega vom österreichischen Schwesterklub Red Bull Salzburg. Das teilten die Münchner am Sonntag mit. Über die Vertragslaufzeit des 27 Jahre alten Flügelstürmers machte der EHC keine Angabe.

"Ich kenne die DEL und weiß, was mich dort erwartet. Es ist eine Ehre für mich, mit München in diese Liga zurückzukehren", sagte Ortega in der Vereinsmitteilung.

Ortega erzielte in der vergangenen Spielzeit elf Treffer für Salzburg und legte neun weitere Tore auf. Zwischen 2019 und 2020 stand der Angreifer 65 Mal für Ligakonkurrent Eisbären Berlin auf dem Eis.

In der vergangenen Woche nahm München bereits den deutschen Nationalspieler Frederik Tiffels unter Vertrag. Zuvor erhielt ein Septett um die früheren NHL-Profis Chris Bourque, Andrew Ebbett und Derek Roy keinen neuen Kontrakt.

