Wie der dreimalige deutsche Meister am Freitag mitteilte, zog sich der 28-Jährige die Verletzung im Training zu.

Damit verpasst Abeltshauser das Halbfinale des MagentaSport Cup am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Düsseldorfer EG und die ersten Partien der am 17. Dezember beginnenden 27. DEL-Spielzeit. München empfängt zum Auftakt am 20. Dezember die Augsburger Panther (14.30 Uhr/MagentaSport).