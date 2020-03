DEL: Münchner Jaffray beendet nach der Saison seine Karriere

Das gab sein Klub am Montag bekannt. Der 38 Jahre alte Kanadier spielt seit 2015 bei den Bayern und gewann mit ihnen dreimal den Meistertitel. "Ich möchte nach dieser Saison den Fokus auf meine in Kanada lebende Familie legen und zurück in meine Heimat gehen", begründete Jaffray seine Entscheidung.

"Jason ist das Paradebeispiel eines Musterprofis. Durch seine Gewinnermentalität, seine Führungsqualitäten und seinen Willen macht er jede Mannschaft besser", sagte Münchens Manager Christian Winkler: "Persönlich bedauern wir seine Entscheidung, denn er hätte uns sicher auch in der nächsten Saison weitergeholfen. Dennoch respektieren wir natürlich seinen selbstbestimmten Entschluss, seine Karriere zu beenden."

Jaffray stellte gleich nach seinem Wechsel nach München einen Rekord in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf, als er in den ersten acht Spielen jeweils ein Tor erzielte. Insgesamt brachte er es in 234 Ligaspielen auf 154 Scorerpunkte (70 Treffer und 84 Assists). Wegen Hüftproblemen unterzog der Kanadier sich im März 2019 einer Operation und kehrte erst nach acht Monaten aufs Eis zurück. Die Münchner haben die Hauptrunde als Erster abgeschlossen und starten am 18. März ins Play-off-Viertelfinale.